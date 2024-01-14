Главный тренер сборной Испании подпишет новый контракт

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вскоре подпишет новый контракт, по которому он будет руководить "фурией рохой" до чемпионата мира в 2026 году, сообщает The Athletic.

Срок действия текущего контракта де ла Фуэнте истекает в конце июня этого года.

По информации источника, все стороны уверены, что соглашение будет достигнуто и наставник останется на своем посту и после чемпионата Европы, который пройдет этим летом в Германии.

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Футбольный директор Федерации футбола Испании Альберт Луке подтвердил, что контракт практически подписан.

"Что ж, мы все еще ждем подписей. Нам нужно разобраться с некоторыми мелочами, которые еще предстоит сделать, но тренер согласился на продление. Федерация тоже согласна на то, чтобы он продолжил свою работу", - заявил Луке.

"Мы очень довольны его работой, мы стали победителями Лиги наций. Мы были лидерами группы (квалификации чемпионата Европы-2024). Гармония внутри сборной фантастическая, поэтому нам нужно продолжать работу, которую мы начали год назад".

Ранее главный тренер Жироны Мичел прокомментировал ничейный результат матча его команды с Альмерией, которая занимает последнее место таблицы Ла Лиги.

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