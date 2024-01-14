Григорчук прокомментировал возможный уход лидеров Черноморца в межсезонье

Наставник одесского Черноморца Роман Григорчук высказался о слухах вокруг персон Владимира Салюка и Максима Брагару.

По словам украинского специалиста, он с руковоством сошелся на том, что оба лидера "моряков" до конца текущего сезона останутся с командой, но не может гарантировать, что это действительно случится.

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"Я не уверен, что я лучше всего знаю информацию. Я в этом не уверен. Но я могу сказать, на чем мы остановились или какой у нас последний разговор был с руководством.

Мы сошлись на том, что Брагару и Салюк у нас. Чтобы они там не подписывали, подписывали... Я не знаю, что они подписали или не подписали. Ничего не могу на это сказать.

Мы сошлись на том, что Брагару и Салюк в Черноморце до лета, то есть до конца чемпионата. Дальше - посмотрим", - сказал Григорчук.

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