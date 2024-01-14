iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Григорчук прокомментировал возможный уход лидеров Черноморца в межсезонье

Владимир Салюк и Максим Брагару, вероятно, останутся в клубе до конца сезона.
Сегодня, 21:14
Роман Григорчук / upl.ua
Роман Григорчук / upl.ua

Наставник одесского Черноморца Роман Григорчук высказался о слухах вокруг персон Владимира Салюка и Максима Брагару.

По словам украинского специалиста, он с руковоством сошелся на том, что оба лидера "моряков" до конца текущего сезона останутся с командой, но не может гарантировать, что это действительно случится.

Читай также: Трансферы УПЛ: Черноморец подписал перспективного форварда

"Я не уверен, что я лучше всего знаю информацию. Я в этом не уверен. Но я могу сказать, на чем мы остановились или какой у нас последний разговор был с руководством.

Мы сошлись на том, что Брагару и Салюк у нас. Чтобы они там не подписывали, подписывали... Я не знаю, что они подписали или не подписали. Ничего не могу на это сказать.

Мы сошлись на том, что Брагару и Салюк в Черноморце до лета, то есть до конца чемпионата. Дальше - посмотрим", - сказал Григорчук.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Роман Григорчук

Статьи по теме

УПЛ: Динамо обыграло Оболонь, Александрия расправилась с Металлистом 1925 УПЛ: Динамо обыграло Оболонь, Александрия расправилась с Металлистом 1925
Черноморец благодаря голу с пенальти обыграл Колос Черноморец благодаря голу с пенальти обыграл Колос
Черноморец - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ Черноморец - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ
Идеальные замены позволили ЛНЗ вырвать победу у Черноморца Идеальные замены позволили ЛНЗ вырвать победу у Черноморца
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Теннис22:19
Australian Open-2024: Цуренко стартовала с победы, Снигур уступила Паркс
Европа22:13
Экс-хавбек Манчестер Юнайтед уволил всех своих агентов в надежде найти новую команду
Легкая атлетика21:55
Кенийская легкоатлетка установила мировой рекорд в беге на 10 км
Европа21:35
Главный тренер сборной Испании подпишет новый контракт
Европа21:30
Кубок Азии: ОАЭ одолели Гонконг, Иран "настрелял" Палестине четыре гола
Европа21:14
Григорчук прокомментировал возможный уход лидеров Черноморца в межсезонье
Европа21:07
Рэтклифф в компании звезды Формулы 1 посетил матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Другие страны21:03
Кубок африканских наций: Нигерия не справилась с Экваториальной Гвинеей, Мозамбик сенсационно отобрал очки у Египта
Европа20:41
Хавбек МЮ перейдет в клуб, борющийся за выживание в Ла Лиге
Европа20:38
Дебютный ассист Вернера принес Тоттенхэму ничью в игре с Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK