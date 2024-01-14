"Незаслуженная ничья": Тренер Жироны высказался об игре против Альмерии

Мичел считает, что его команда могла и проиграть.

Наставник Жироны Мичел Санчес поделился мыслями о нулевой ничьей против абсолютного аутсайдера Ла Лиги в лице Альмерии.

По словам испанского специалиста, его команда не заслужила набрать балл в этом матче.

"Лучшая новость матча - это то, что мы не проиграли. Альмерия превзошла нас и была лучше.

Мы не были резкими с мячом и в прессинге. Это незаслуженная ничья, но она делает нас лидерам", - сказал главный тренер каталонцев.

Отметим, что Жирона и Реал имеют по 49 набранных пункта, но у "сливочных" матч в запасе из-за участия в Суперкубке Испании.

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