В Турции задержали футболиста, который выступил в поддержку Израиля

Сагив Ехезкель попал в трудную ситуацию из-за своих взглядов.

Сагив Ехезкель был задержан по обвинению в "публичном разжигании ненависти и вражды", пишет Haberler.

Ранее экс-игрок Антальяспора после забитого гола указал на повязку с датой нападения на Израиль, акция должна была напомнить о заложниках, которых все еще не освободили.

Антальяспор сразу же разорвал контракт с футболистом, Федерация футбола Турции начала собственное раследование, а сегодня стало известно, что футболиста задержали.

Прокуратура Антальи открыла против Ехезкеля дело, его обвиняют в "публичном разжигании ненависти и вражды".

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