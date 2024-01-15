iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Турции задержали футболиста, который выступил в поддержку Израиля

Сагив Ехезкель попал в трудную ситуацию из-за своих взглядов.
Сегодня, 11:54
Сагив Эхезкель / Getty Images
Сагив Эхезкель / Getty Images

Сагив Ехезкель был задержан по обвинению в "публичном разжигании ненависти и вражды", пишет Haberler.

Ранее экс-игрок Антальяспора после забитого гола указал на повязку с датой нападения на Израиль, акция должна была напомнить о заложниках, которых все еще не освободили.

Антальяспор сразу же разорвал контракт с футболистом, Федерация футбола Турции начала собственное раследование, а сегодня стало известно, что футболиста задержали.

Прокуратура Антальи открыла против Ехезкеля дело, его обвиняют в "публичном разжигании ненависти и вражды".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Майами установитстатую Уэйда возле домашней арены в этом году Майами установитстатую Уэйда возле домашней арены в этом году
Вольфф продлил контракт с Мерседес Вольфф продлил контракт с Мерседес
Australian Open-2024: Стародубцева уступила шестой ракетке мира, Калинина проиграла Рус Australian Open-2024: Стародубцева уступила шестой ракетке мира, Калинина проиграла Рус
Формула 1. Болиды 2024 года: Мерседес подтвердил дату презентации болида Формула 1. Болиды 2024 года: Мерседес подтвердил дату презентации болида
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

НБА12:39
Майами установитстатую Уэйда возле домашней арены в этом году
Формула 112:34
Вольфф продлил контракт с Мерседес
Теннис12:28
Australian Open-2024: Стародубцева уступила шестой ракетке мира, Калинина проиграла Рус
Формула 112:16
Формула 1. Болиды 2024 года: Мерседес подтвердил дату презентации болида
Европа11:54
В Турции задержали футболиста, который выступил в поддержку Израиля
Европа11:30
Реал отметил победу над Барселоной фразой из знаменитого мультфильма
Теннис10:59
Ястремская подарила фанатам подписанные кроссовки
Европа10:32
Жиру повторил бомбардирское достижение Милана 13-летней давности
Формула 110:04
Руководитель Уильямс рассказал о работе над новым болидом
Европа09:38
Ливерпуль вынужден готовится к смене своего второго номера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK