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Александер-Арнольд намекнул на свое решение о новом контракте с Ливерпулем

Болельщики мерсисайдцев могут быть спокойны, ведь защитник не собирается уходить.
Сегодня, 12:42
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Следующим летом истекает срок действия контракта сразу у трех игроков основы Ливерпуля.

Среди них есть Трент Александер-Арнольд. Но, судя по всему, фанатам "красных" не стоит переживать, что воспитанник клуба намерен бесплатно покинуть родную команду.

"Я в Ливерпуле уже 20 лет. Я подписывал четыре или пять продлений контракта и ни об одном из них не было сказано публично. Это не будет отличаться от остальных", - приводит слова игрока Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Ранее полузащитник Манчестер Сити сравнил поединки своей команды против Ливерпуля и Арсенала, сделав акцент не в пользу последних.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль трент александер-арнольд

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