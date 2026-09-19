Кадиллак рассчитывает установить новый двигатель в Баку
Пилот Кадиллак Серхио Перес рассказал об ожиданиях от Гран-при Баку.
По словам пилота, команда готовится установить на болиды новые двигатели от Феррари.
Кадиллак в целом позитивно настроены на ближайшее будущее и уверены в выбранном курсе.
Баку – одна из тех гонок, где нужно собрать все воедино и посмотреть, что произойдет. Я правда надеюсь, что нам удастся установить новый двигатель и сделать небольшой шаг вперед, поскольку нам это очень нужно. Таков нынешний план.
Вполне очевидно, что нам не хватает аэродинамической нагрузки и что мы сталкиваемся со слишком сильным лобовым сопротивлением. Я говорил с инженерами, и кажется, что мы достигли очень значительного прогресса, мы выбрали отличное направление для развития.
В общем, я настроен оптимистично. Вероятно, это будет крайне непростая концовка сезона, как это было в случае с его первой половиной. Но это было ожидаемо. Я доволен тем, как все складывается
Ранее также сообщалось, что финал сезона может пройти в Имоле.
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