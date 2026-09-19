Кадиллак рассчитывает установить новый двигатель в Баку

Пилот Кадиллак Серхио Перес рассказал об ожиданиях от Гран-при Баку.

По словам пилота, команда готовится установить на болиды новые двигатели от Феррари.

Кадиллак в целом позитивно настроены на ближайшее будущее и уверены в выбранном курсе.

Вполне очевидно, что нам не хватает аэродинамической нагрузки и что мы сталкиваемся со слишком сильным лобовым сопротивлением. Я говорил с инженерами, и кажется, что мы достигли очень значительного прогресса, мы выбрали отличное направление для развития.

В общем, я настроен оптимистично. Вероятно, это будет крайне непростая концовка сезона, как это было в случае с его первой половиной. Но это было ожидаемо. Я доволен тем, как все складывается