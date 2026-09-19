Звезда Барселоны повторил достижение Месси и Роналду

Нападающий Барселоны Рафинья отметился уникальным достижением.

Напомним, что сейчас каталонцы играют на выезде против Севильи, ведя в счете 1:2. Оба гола на счету бразильца.

Для Рафиньи забитые голы стали 10-м и 11-м в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Таким образом бразилец повторил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые единственные в XXI веке забили по 10 голов в стартовых семи турах Ла Лиги.

Также ранее это делали Карлос Диарте в сезоне-1976/77 и Кини в сезоне-1979/80.

Ранее также сообщалось, что Барселона уже готовит новый контракт для Рафиньи.

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