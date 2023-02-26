Кристина Дмитренко - бронзовая медалистка кубка IBU в Канаде

В субботу, 25 февраля, в канадском Кенморе состоялся седьмой этап кубка IBU.

Соревнования в Северной Америке стартовали женским спринтом, в котором приняли участие 47 биатлонисток. Украина была представлена Кристиной и Валерией Дмитренко, а также Надеждой Белкиной.

Первой на старт вышла Белкина, лучшим результатом которой в кубке IBU в этом сезоне было 13-е место. К сожалению, она и близко не смогла подобраться к повторению успеха, финишировав лишь 38-й. Всему виной стрельба на втором огневом рубеже, где Надежда допустила сразу 4 промаха.

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Затем последовала очередь сестер Дмитренко, которые продемонстрировали идеальную стрельбу. И если Валерия не справилась с темпом, то у Кристины в этом компоненте был полный порядок - она пришла третьей, уступив победительнице полминуты. Ее сестра в свою очередь сильно отстала и пришла к финишу 31-й.

Лучшей в спринте оказалась представительница Норвегии Марен Киркейде, прошедшая дистанцию с одним промахом за 22:15.3. "Серебро" также с одним промахом завоевала француженка Паула Боте.

Women Sprint in Canmore is in the books. Congratulations for the first-time #IBUCup podium to K. Dmytrenko of @ukrbiathlon!



1.🇳🇴Maren Kirkeeide

2.🇫🇷Paula Botet

3.🇺🇦Khrystyna Dmytrenko



📷Deubert/IBU | #biathlon pic.twitter.com/9hJx2Yab3v — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) February 25, 2023

Кубок IBU, Кенмор (Канада)

Женщины, спринт (7,5 км)

1. Марен Киркейде (Норвегия) - 22:15.3 (0+1)

2. Паула Боте (Франция) +12.2 (0+1)

3. Кристина Дмитренко (Украина) +30.6 (0+0)

...

31. Валерия Дмитренко (Украина) +2:43.5 (0+0)

38. Надежда Белкина (Украина) +3:01,5 (1+4)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием кубка мира и чемпионата мира по биатлону сезона-2022/23.