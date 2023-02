Кристина Дмитренко - бронзовая медалистка кубка IBU в Канаде

Women Sprint in Canmore is in the books. Congratulations for the first-time #IBUCup podium to K. Dmytrenko of @ukrbiathlon ! 1.🇳🇴Maren Kirkeeide 2.🇫🇷Paula Botet 3.🇺🇦Khrystyna Dmytrenko 📷Deubert/IBU | #biathlon pic.twitter.com/9hJx2Yab3v

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...