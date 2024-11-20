"Это мечта каждого игрока": Дебютант сборной Украины высказался о выходе на поле против Албании

В рамках 6-го тура Лиги наций сборная Украины сыграла с Албанией. По ходу встречи на поле появился дебютант национальной команды Алексей Сыч.

После особого для себя поединка правый защитник поделился своими эмоциями относительно произошедшего.

По словам игрока «желто-голубых, он, как и многие другие футболисты мечтал о том, чтобы одеть на себя цвета „желто-голубых“.

"Выход на поле? Это произошло довольно неожиданно для меня. Эмоции просто невероятные. Думаю, что для каждого игрока является мечтой дебютировать за главную команду. У меня эта мечта осуществилась - спасибо тренеру и команде, что мне доверились".

Сыч также отметил, что ситуация, при которой он появился на поле была тяжелой.

"Было трудно. При счете 2:1 нужно было сохранить эту победу. Ребята, вся команда, отдали все силы, чтобы победить", - резюмировал Алексей в комментарии Суспільне Спорт.

Ранее Ребров похвалил дебютанта за его вклад в победу.

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