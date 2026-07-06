iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Сборная Украины узнала соперников во втором этапе отбора ЧМ-2027

Первые матчи пройдут уже в августе.
Сегодня, 00:30       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ

Сборная Украины по баскетболу узнала всех соперников во втором этапе отбора на ЧМ-2027.

Напомним, что "сине-желтые" оформили досрочный проход в следующий этап благодаря победе над Грузией.

Вместе с Украиной дальше прошли сборные Грузии и Испании, которые встретятся с тремя лучшими командами из квартета В.

А так как результаты матчей из первого этапа сохраняется, Украине предстоит шесть матчей с новыми соперниками: Черногорией, Португалией и Грецией.

Матчи пройдут в августе и сентябре 2026 года, а также в феврале 2027-го. 

Турнирная таблица группы Украины в финальном раунде отбора

  1. Испания — 5 побед/1 поражение, 11 очков
  2. Украина — 4/2, 10 очков
  3. Черногория — 4/2, 10 очков
  4. Португалия — 3/3, 9 очков
  5. Греция — 3/3, 9 очков
  6. Грузия — 3/3, 9 очков

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ЧМ-2026: Норвегия выбила Бразилию, Мексика встретится с Англией ЧМ-2026: Норвегия выбила Бразилию, Мексика встретится с Англией
Норвегия с дублем Холанда выбила Бразилию Норвегия с дублем Холанда выбила Бразилию
Роналду сделал громкое заявление о своем будущем Роналду сделал громкое заявление о своем будущем
Ферстаппен получил возможность досрочно разорвать контракт Ферстаппен получил возможность досрочно разорвать контракт

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч сборной Украины на Евро-2026 U-19, Бразилия - Норвегия и Мексика - Англия в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в 1/8 финала Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

ЧМ-202601:11
ЧМ-2026: Норвегия выбила Бразилию, Мексика встретится с Англией
ЧМ-202601:07
Норвегия с дублем Холанда выбила Бразилию
Сборные00:30
Сборная Украины узнала соперников во втором этапе отбора ЧМ-2027
Вчера, 23:40
ЧМ-202623:40
Роналду сделал громкое заявление о своем будущем
Формула 122:10
Ферстаппен получил возможность досрочно разорвать контракт
Теннис21:40
Все "нейтралки" вылетели с Уимблдона
ЧМ-202620:30
Форварду США приостановили дисквалификацию
Европа20:00
Сборная Украины U-19 выиграла группу на Евро-2026
Европа19:30
Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер хавбека Челси
Формула 119:09
Гран-при Великобритании: Леклер стал победителем гонки, Расселл и Хэмилтон - на подиуме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK