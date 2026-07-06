Сборная Украины узнала соперников во втором этапе отбора ЧМ-2027

Первые матчи пройдут уже в августе.

Сборная Украины по баскетболу узнала всех соперников во втором этапе отбора на ЧМ-2027.

Напомним, что "сине-желтые" оформили досрочный проход в следующий этап благодаря победе над Грузией.

Вместе с Украиной дальше прошли сборные Грузии и Испании, которые встретятся с тремя лучшими командами из квартета В.

А так как результаты матчей из первого этапа сохраняется, Украине предстоит шесть матчей с новыми соперниками: Черногорией, Португалией и Грецией.

Матчи пройдут в августе и сентябре 2026 года, а также в феврале 2027-го.

Турнирная таблица группы Украины в финальном раунде отбора

Испания — 5 побед/1 поражение, 11 очков Украина — 4/2, 10 очков Черногория — 4/2, 10 очков Португалия — 3/3, 9 очков Греция — 3/3, 9 очков Грузия — 3/3, 9 очков

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