iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Норвегия с дублем Холанда выбила Бразилию

Снова все решилось в концовке матча.
Сегодня, 01:07       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Норвегии / Getty Images
Сборная Норвегии / Getty Images

В воскресенье, 5 июля, сборные Бразилии и Норвегии встречались в рамках 1/8 финала ЧМ-2026.

И сразу же Норвегия открыла счет, но гол Берга не засчитали из-за офсайда. Ответом Бразилии стал 11-метровый, который заработал Кунья. Однако и тут счет не был открыт - Гимираэш не сумел переиграть Нюланна.

Норвегия больше владела мячом, на атаковали обе команды примерно одинаково, до конца тайма разменявшись парой моментов.

Во втором тайме преимущество команды Сольбаккена стало еще более очевидным. Норвегия лучше и больше владела мячом, больше атаковала, но бразильцы все же были острее.

Счет был наконец открыл лишь на 79-й минуте. Холанд идеально замкнул подачу Шильдерупа. Бразилия пошла вперед спасать игру и получила второй гол. Холанд ударом из-за штрафной, сняв все вопросы.

На последних минутах матча Неймар отыграл один мяч с пенальти, но было уже слишком поздно для сборной Бразилии. Зато форвард успел что-то высказать киперу норвежцев Эрьяну Нюланну.

Статистика матча Бразилия - Норвегия 1/8 финала ЧМ-2026

Бразилия - Норвегия 1:2
Голы: Неймар (пенальти), 90+10 Холанд, 79, 90

Ожидаемые голы (xG): 2.73 - 0.84
Владение мячом: 33% - 67%
Удары:  14 - 9
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 5 - 5
Фолы: 7 - 6

Бразилия: Алиссон — Данило да Сильва, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос — Райан (Данило Оливейра, 68), Гимараэш (Эдерсон, 79), Каземиро, Маритнелли (Неймар, 68) — Кунья (Эндрик, 58), Винисиус.

Норвегия: Нюланн — Рюерсон (Эурснес, 63), Айер, Хеггем, Меллер Вольфе — Эдегор, Берге, Берг — Серлот (Бобб, 46), Голанд, Нуса (Шельдеруп, 46).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ЧМ-2026: Норвегия выбила Бразилию, Мексика встретится с Англией ЧМ-2026: Норвегия выбила Бразилию, Мексика встретится с Англией
Сборная Украины узнала соперников во втором этапе отбора ЧМ-2027 Сборная Украины узнала соперников во втором этапе отбора ЧМ-2027
Роналду сделал громкое заявление о своем будущем Роналду сделал громкое заявление о своем будущем
Ферстаппен получил возможность досрочно разорвать контракт Ферстаппен получил возможность досрочно разорвать контракт

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч сборной Украины на Евро-2026 U-19, Бразилия - Норвегия и Мексика - Англия в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в 1/8 финала Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

ЧМ-202601:11
ЧМ-2026: Норвегия выбила Бразилию, Мексика встретится с Англией
ЧМ-202601:07
Норвегия с дублем Холанда выбила Бразилию
Сборные00:30
Сборная Украины узнала соперников во втором этапе отбора ЧМ-2027
Вчера, 23:40
ЧМ-202623:40
Роналду сделал громкое заявление о своем будущем
Формула 122:10
Ферстаппен получил возможность досрочно разорвать контракт
Теннис21:40
Все "нейтралки" вылетели с Уимблдона
ЧМ-202620:30
Форварду США приостановили дисквалификацию
Европа20:00
Сборная Украины U-19 выиграла группу на Евро-2026
Европа19:30
Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер хавбека Челси
Формула 119:09
Гран-при Великобритании: Леклер стал победителем гонки, Расселл и Хэмилтон - на подиуме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK