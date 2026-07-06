Норвегия с дублем Холанда выбила Бразилию

Снова все решилось в концовке матча.

В воскресенье, 5 июля, сборные Бразилии и Норвегии встречались в рамках 1/8 финала ЧМ-2026.

И сразу же Норвегия открыла счет, но гол Берга не засчитали из-за офсайда. Ответом Бразилии стал 11-метровый, который заработал Кунья. Однако и тут счет не был открыт - Гимираэш не сумел переиграть Нюланна.

Норвегия больше владела мячом, на атаковали обе команды примерно одинаково, до конца тайма разменявшись парой моментов.

Во втором тайме преимущество команды Сольбаккена стало еще более очевидным. Норвегия лучше и больше владела мячом, больше атаковала, но бразильцы все же были острее.

Счет был наконец открыл лишь на 79-й минуте. Холанд идеально замкнул подачу Шильдерупа. Бразилия пошла вперед спасать игру и получила второй гол. Холанд ударом из-за штрафной, сняв все вопросы.

На последних минутах матча Неймар отыграл один мяч с пенальти, но было уже слишком поздно для сборной Бразилии. Зато форвард успел что-то высказать киперу норвежцев Эрьяну Нюланну.

Статистика матча Бразилия - Норвегия 1/8 финала ЧМ-2026

Бразилия - Норвегия 1:2

Голы: Неймар (пенальти), 90+10 Холанд, 79, 90

Ожидаемые голы (xG): 2.73 - 0.84

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 5 - 5

Фолы: 7 - 6

Бразилия: Алиссон — Данило да Сильва, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос — Райан (Данило Оливейра, 68), Гимараэш (Эдерсон, 79), Каземиро, Маритнелли (Неймар, 68) — Кунья (Эндрик, 58), Винисиус.

Норвегия: Нюланн — Рюерсон (Эурснес, 63), Айер, Хеггем, Меллер Вольфе — Эдегор, Берге, Берг — Серлот (Бобб, 46), Голанд, Нуса (Шельдеруп, 46).

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