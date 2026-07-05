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Самая громкая афиша и матч американцев: на что поставить в 1/8 финала?

Предлагаем вашему вниманию варианты интересных ставок на матчи 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
Сегодня, 18:42       Автор: Андрей Безуглый
Микель Оярсабаль / Getty Images
Микель Оярсабаль / Getty Images

Очередными матчами чемпионата мира в рамках 1/8 финала станут противостояния между Испанией и Португалией, а также США и Бельгией. 

Впереди матч Португалия – Испания. Эксперты GGBET считают, что преимущество на стороне номинальных гостей. Их победу оценивают коэффициентом 1,92, тогда как на Португалию — 4,08. Кто окажется сильнее? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

Какие есть варианты ставок?  

Сборная Испании остается командой на этом чемпионате мира, которая еще не пропустила ни одного мяча. Ни одному из предыдущих соперников так и не удалось найти ключ к воротам испанцев, а Унаи Симон уже установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов. 

У португальцев есть определенные проблемы с реализацией своих моментов, поэтому стоит обратить внимание на ставку, что Испания вновь не пропустит. Коэффициент на это событие довольно солидный — 2,88. Интересно, что эксперты оценивают вероятность гола Криштиану Роналду в этом матче почти так же, как и вероятность гола Феррана Торреса. Коэффициенты на эти события составляют 2,80 и 2,85 соответственно. 

В матче между сборными США и Бельгии нет явного фаворита. Обе команды считаются достаточно сильными. США находятся в хорошей форме. Бельгия хоть и располагает более именитыми футболистами, однако демонстрирует не столь убедительную игру. 

Поэтому существует высокая вероятность того, что матч перейдет в дополнительное время или даже в серию пенальти. Следовательно, стоит обратить внимание на ставку на ничью в основное время. Коэффициент на этот исход составляет 3,52. 

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