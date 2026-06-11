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Соперник Джошуа пообещал нокаутировать Эй-Джея

Хочет разрушить его планы на бой с Фьюри.
Сегодня, 18:31       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Пренга / Getty Images
Кристиан Пренга / Getty Images

Будущий оппонент Энтони Джошуа Кристиан Пренга на пресс-конференции рассказал, как сможет победить британца.

По мнению албанского нокаутёра, на Эй-Джея до сих пор сказывается трагедия, произошедшая в конце прошлого года, когда в ДТП погибли двое его близких друзей.

Мне жаль его и его команду, но это определённо на него повлияет. Думаю, для меня это преимущество. Я видел всё, что он делал на протяжении своей карьеры. Знаю его очень хорошо, потому что смотрел практически каждый его бой. Но лично встретил впервые. И ничего особенного не почувствовал.

"Мне кажется, он говорит о нашем бое как о разминочном перед встречей с Тайсоном Фьюри. Но этого не случится. Я отменю бой с Фьюри", — цитируют Пренга журнал The Ring.

К слову, WBC официально активировал пункт, который Усик не сможет проигнорировать.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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