"У нас есть опыт игры с Украиной": Тренер Албании оценил соперника в товарищеском матче

Сильвиньо поделился ожиданиями от спарринга двух неудачников отбора на ЧМ-2026.
Вчера, 20:42       Автор: Игорь Мищук
Сильвиньо / Getty Images
Сильвиньо / Getty Images

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал предстоящий товарищеский матч с Украиной.

Наставник албанской команды отметил, что ожидает непростого противостояния.

"Выходить на поле после таких поединков, как против Польши, всегда непросто. Когда ты готовишься, находишься на пике своих возможностей и терпишь поражение в матче всей жизни.

Мы знаем силу сборной Украины. Это очень техничная команда с качественными игроками, выступающими в топ-чемпионатах. Мы уважаем соперника, но готовимся показать свою игру.

Конечно, Украина расстроена, как и мы, что не удалось выйти в финал плей-офф отбора ЧМ-2026. Мы ждем тяжелую игру, потому что прекрасно понимаем, кому будем противостоять. Возможно, я внесу несколько изменений в стартовый состав, но все равно считаю этот поединок важным. У нас есть опыт игры с Украиной в Лиге наций. Так что, повторюсь, мы знаем, насколько сильный у нас завтрашний соперник", - приводит слова Сильвиньо официальный сайт УАФ.

Матч Украина - Албания состоится во вторник, 31 марта, в испанской Валенсии и начнется в 21:45 по киевскому времени.

