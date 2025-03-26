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Сборная Аргентины досрочно пробилась на ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира поедут на следующий Мундиаль.
Сегодня, 00:25       Автор: Антон Федорцив
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

Аргентина будет защищать титул на чемпионате мира-2026. "Альбиселесте" досрочно завоевали путевку на турнир.

Команде Лионеля Скалони помогла сборная Уругвая. Подопечные Марсело Бьелсы расписали нулевую ничью с Боливией в 14-м туре квалификации. Теперь "зеленые" упустили теоретические шансы догнать аргентинцев в турнирной таблице.

Боливийская команда идет на 7-й строчке, имея в активе 14 очков. Зато сборная Аргентины набрала 28 пунктов за 13 матчей и остается лидером отбора. Тем временем Уругвай пока на 4-м месте (21 очко).

Аргентина в четырнадцатый раз подряд пробилась на Мундиаль. "Альбиселесте" – первая южноамериканская сборная, гарантировавшая поездку на Кубок мира в Канаду, США и Мексику. Аргентинцы трижды триумфовали на чемпионатах (1978, 1986, 2022).

Кстати, ранее сборная Новой Зеландии выиграла квалификацию в Океании.

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