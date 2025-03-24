Сборная Новой Зеландии второй пробилась на ЧМ-2026

Новая Зеландия в финале отбора разгромила сборную Новой Каледонии. Правда, Les Cagous продержались против фаворита целый тайм. Во второй же половине новозеландцы забили трижды.

Открыл счет на 61-й минуте Боксолл, который головой замкнул навес с углового. Далее Барбарусес мастерски реализовал выход один на один с голкипером. А на 80-й Джаст попал в ближний угол ворот новокаледонцев.

Сборная Новой Зеландии в третий раз в истории пробилась на Мундиаль. На ЧМ-1982 океанийцы завершили групповой этап с тремя поражениями. Зато на Кубке мира-2010 свели вничью все три поединка.

ЧМ-2026, квалификация, ОФК, финал

Новая Каледония – Новая Зеландия – 0:3

Голы: Боксолл, 61, Барбарусес, 66, Джаст, 80

Кстати, ранее сборная Франции стала последним соперником Украины в квалификации к ЧМ-2026.

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