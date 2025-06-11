Новая Зеландия - Украина 1:2: обзор матча и результат игры 11.06.2025

Соперники приберегли голы на второй тайм, а у "сине-желтых" сработали замены.

В ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины провела матч с Новой Зеландией в рамках товарищеского турнира в Канаде.

После поражения от канадцев в предыдущей игре украинская национальная команда завершила выступления в соревнованиях на позитивной ноте, одолев новозеландцев со счетом 2:1.

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Украинцы от начала матча попытались оказывать давление, однако соперники успешно перекрывали пути развития атак в своей штрафной. Вскоре новозеландцы отодвинули игру от своих ворот и старались действовать в основном за счет дальних забросов, но без остроты.

Источник: Getty Images

Первый действительно опасный момент в поединке остался за "сине-желтыми", но не стал результативным. На 15-й минуте Александр Пихаленок с левого фланга выполнил подачу на дальнюю стойку - Алексей Гуцуляк завершал головой в противоход голкиперу, однако тот вытянул.

После получаса игры украинцы попробовали добиться успеха с дальней дистанции, однако удар Владислава Кабаева пришелся выше ворот. "Сине-желтые" практически сразу же организовали опасную атаку - Александр Тымчик пробивал с острого угла, вратарь справился, но Кабаев на добивании слету снова отправил мяч над перекладиной.

Источник: Getty Images

Под конец тайма из-за пределов штрафной приложился Егор Назарина, но точно в руки голкиперу. Сборная Украины активизировалась, прижав оппонентов к их штрафной, тем не менее все прострелы и навесы результата не принесли.

В начале второй половины встречи Александр Зубков на ближней завершал подачу с левого фланга со штрафного, но пробить голкипера не удалось.

Источник: Getty Images

А на 54-й минуте "сине-желтые" все же дожали соперника. Алексей Гуцуляк принял мяч на линии штрафной, подработал под удар и поразил нижний угол ворот.

Новозеландцы пытались ответить безуспешной попыткой удара через себя, а украинцы организовали контратаку, которую дальним ударом завершал Николай Михайленко, но мяч разминулся с правой девяткой.

Все же недолго сборная Украина была впереди, пропустив уже на 59-й минуте. Марко Стаменич откликнулся на скидку после подачи углового и головой переправил мяч в ворота.

Источник: Getty Images

После замен украинская сборная активизировалась и смога добиться своего на 75-й минуте. Сработал выход на поле как раз свежих игроков - дебютант национальной команды Александр Мартынюк прострелил с левого фланга, а Александр Зинченко из района одиннадцатиметровой отметки в касание поразил ворота.

Источник: УАФ

В завершающем отрезке противостоянии новозеландцы пытались исправить ситуацию, а игра проходила с лишними нервами, за что участники заработали предупреждения, но все же украинцы сохранили позитивный для себя результат.

Статистика товарищеского матча Новая Зеландия - Украина

Новая Зеландия - Украина 1:2

Голы: Стаменич, 59 - Гуцуляк, 54, Зинченко, 75

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 4 - 17

Удары в створ: 3 - 11

Угловые: 1 - 4

Фолы: 11 - 17

Новая Зеландия: Крокомб - Боксолл, Сурман, Биндон (де Врис, 81), Какаче - Стаменич (Эллиот, 81), Белл - Джаст (Вуд, 81), Гарбетт (Олд, 66), Уэйн (Барбарусес, 63) - Сингх (Руфер, 73).

Украина: Лунин - Тымчик, Чеберко (Таловеров, 66), Забарный, Михайличенко (Мартынюк, 66) - Пихаленок (Шапаренко, 86), Михайленко (Зинченко, 74), Назарина - Зубков (Цыганков, 74), Гуцуляк, Кабаев (Яремчук, 66).

Предупреждения: Белл, Биндон, Какаче - Цыганков, Яремчук.

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