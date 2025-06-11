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Новая Зеландия - Украина 1:2: видео голов и лучших моментов матча 11.06.2025

Вашему вниманию обзор товарищеского поединка украинской национальной команды.
Сегодня, 02:44       Автор: Игорь Мищук
Новая Зеландия - Украина: видео голов матча / Getty Images
Новая Зеландия - Украина: видео голов матча / Getty Images

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины встречалась с Новой Зеландией в рамках товарищеского турнира в Канаде.

Украинская национальная команда после поражения 2:4 от канадцев в первой игре сумела частично реабилитироваться, одержав победу над новозеландскими соперниками со счетом 2:1.

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После безголевого первого тайма "сине-желтые" повели в противостоянии на 54-й минуте усилиями Алексея Гуцуляка, который поразил нижний угол ворот соперника. Впрочем, Новой Зеландии потребовалось пять минут, чтобы отыграться, когда Марко Стаменич после подачи углового и скидки головой переправил мяч в сетку.

Все же победу в матче праздновали украинцы, а решающий гол организовали вышедшие на замену игроки. На 75-й минуте Александр Зинченко откликнулся на прострел в штрафную от дебютанта национальной сборной Александра Мартынюка и в результативно пробил в касание из района одиннадцатиметровой от метки.

Вашему вниманию видео всех голов матча Новая Зеландия - Украина:

Новая Зеландия - Украина 1:2

Голы: Стаменич, 59 - Гуцуляк, 54, Зинченко, 75

Новая Зеландия: Крокомб - Боксолл, Сурман, Биндон (де Врис, 81), Какаче - Стаменич (Эллиот, 81), Белл - Джаст (Вуд, 81), Гарбетт (Олд, 66), Уэйн (Барбарусес, 63) - Сингх (Руфер, 73).

Украина: Лунин - Тымчик, Чеберко (Таловеров, 66), Забарный, Михайличенко (Мартынюк, 66) - Пихаленок (Шапаренко, 86), Михайленко (Зинченко, 74), Назарина - Зубков (Цыганков, 74), Гуцуляк, Кабаев (Яремчук, 66).

Предупреждения: Белл, Биндон, Какаче - Цыганков, Яремчук.

Источник: MEGOGO

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