Украина вышла на матч с Новой Зеландией с изображением Киева после массированного российского обстрела
Сборная Украины на товарищеский матч с Новой Зеландией вышла с посланием, продемонстрировав последствия российской агрессии.
Футболисты украинской национальной команды рядом с флагом держали плакат с изображением Киева после ночного массированного обстрела, который страна-террорист осуществила накануне.
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"Украина каждый день страдает от войны. Каждую ночь украинцы просыпаются от тревог. Живут под взрывами. Разрушаются дома, целые города исчезают с лица земли.
Этой ночью Киев пережил один из самых жестоких обстрелов с начала полномасштабного вторжения.
Только за несколько дней между двумя матчами на Canadian Shield по Украине нанесли 1088 ударов средствами воздушного нападения", - говорится в сообщении УАФ.
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Украина - Новая Зеландия.
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