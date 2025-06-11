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Украина вышла на матч с Новой Зеландией с изображением Киева после массированного российского обстрела

Украинцы напомнили миру о непрекращающейся агрессии со стороны страны-террориста.
Сегодня, 00:58       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Сборная Украины на товарищеский матч с Новой Зеландией вышла с посланием, продемонстрировав последствия российской агрессии.

Футболисты украинской национальной команды рядом с флагом держали плакат с изображением Киева после ночного массированного обстрела, который страна-террорист осуществила накануне.

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"Украина каждый день страдает от войны. Каждую ночь украинцы просыпаются от тревог. Живут под взрывами. Разрушаются дома, целые города исчезают с лица земли.

Этой ночью Киев пережил один из самых жестоких обстрелов с начала полномасштабного вторжения.

Только за несколько дней между двумя матчами на Canadian Shield по Украине нанесли 1088 ударов средствами воздушного нападения", - говорится в сообщении УАФ.

Источник: УАФ

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Украина - Новая Зеландия.

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