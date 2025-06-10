Ребров огласил стартовый состав сборной Украины на матч с Новой Зеландией

Главный тренер внес девять изменений по сравнению с поединком против Канады.

В ночь с 10 на 11 июня, сборная Украины проведет матч с Новой Зеландией в рамках товарищеского турнира в Канаде.

Перед игрой главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров огласил стартовый состав своей команды.

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По сравнению с предыдущей игрой против Канады (2:4) в первой одиннадцатке произошли девять изменений. Со старта ворота украинской сборной будет защищать Лунин, в защите сыграют Чеберко и Михайличенко, в центре поля - Пихаленок, Михайленко и Назарина, а в атаке - Зубков, Гуцуляк и Кабаев.

Состав сборной Украины:

Украина: Лунин - Тымчик, Чеберко, Забарный, Михайличенко - Пихаленок, Михайленко, Назарина - Зубков, Гуцуляк, Кабаев.

Запасные: Трубин, Ризнык, Мартынюк, Таловеров, Бондар, Калюжный, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Цыганков, Бондаренко, Зинченко, Матвиенко.

Матч Украины с Новой Зеландией состоится в Торонто на BMO Field и начнется в 00:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Новая Зеландия.

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