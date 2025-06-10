Украина - Новая Зеландия: онлайн-трансляция матча товарищеского турнира

На ISPORT.ua доступна текстовая и видео онлайн-трансляция международного матча.

В ночь на 11 июня сборная Украины проведет второй поединок в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.

Соперником команды Сергея Реброва станет сборная Новой Зеландии.

Поединок пройдет в Торонто на BMO Field. Стартовый свисток запланирован на 00:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Украина - Новая Зеландия

Трансляция матча Украина - Новая Зеландия будет доступна в этой новости 11 июня начиная с 00:00 по Киеву.

Трансляция поединка также будет доступна на видеосервисе MEGOGO.

Напомним, что в первой игре ссборная Украины сенсационно проиграла Канаде. В свою очередь Новая Зеландия минимально обыграла Кот-д'Ивуар.

Подопечные Реброва имеют шанс выиграть этот товарищеский турнир. Для этого украинцы должны побеждать Новую Зеландию и желательно с разгромным счетом, а Кот-д'Ивуар должен одолеть Канаду.

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