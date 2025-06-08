Канада разгромила Украину в товарищеском поединке

В субботу, 7 мая, Канада и Украина сыграли товарищеский матч в рамках турнира Canadian Shield.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте матча. Трубин парировал первыйц удар Дэвида, однако мяч отскочил снова форварду, который и отправил его в пустые ворота.

Украина попробовала атаковать, и довольно успешно, однако игроки упустили свои шансы. А канадцы в ответ забили второй мяч, а следом за ним и третий.

Во втором тайме наша команда полностью забрала игру под свой контроль, однако отыграть хотя бы один мяч никак не удавалось. К тому же украинская защита допустила немало ошибок, едва не получив в свои ворота еще пару голов.

И в итоге все же пропустили. На 84-й минуте Бьюкенен довел счет до разгромного, и только после этого Украина сумела немного скрасить эмоции от матча. На 89-й минуте Забарный отыграл один мяч, а уже в компенсированное время Зинченко с пенальти забил второй.

Статистика товарищеского матча Канада - Украина

Канада - Украина 4:2

Голы: Д. Дэвид, 4, 24, П. Дэвид, 31, Бьюкенен, 82 - Забарный, 89, Зинченко (пенальти), 90+2

Ожидаемые голы (xG): 2.54 - 2.28

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 13 - 13

Удары в створ: 6 - 8

Угловые: 1 - 7

Фолы: 16 - 11

Канада: Крепо — Бассонг (Адекугбе, 85), Корнелиус (Найт-Лебел, 64), Де Фужероль, Сигур (Ларьи, 64) — Бьюкенен, Эуштакиу, Салиба, Шаффельбург (Нельсон, 64) — Дж. Дэвид (Ларин, 79), П. Дэвид (Джеббисон, 46).

Украина: Трубин (Ризнык, 66) — Тимчик, Бондарь, Забарный, Матвиенко (Гуцуляк, 66) — Зинченко, Калюжный (Кабаев, 89), Шапаренко (Пихаленок, 58) — Цыганков (Зубков, 66), Яремчук (Михайленко, 66), Судаков.

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