iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария нашла очередного дублера для Кейна

Немецкий гранд собрался усилить атакующую линию летом.
Вчера, 22:56       Автор: Антон Федорцив
Ник Вольтемаде / Getty Images
Ник Вольтемаде / Getty Images

Мюнхенская Бавария будет работать над подписанием замены форварда Харри Кейну. На радар "ротен" попал нападающий Штутгарта Ник Вольтемаде, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

23-летний немец проводит первый сезон за "автозаводцев". В прошлом году он перебрался в Баден-Вюртемберг из бременского Вердера. Контракт Вольтемаде со Штутгартом действует до лета 2028 года, а клаусула в договоре не предусмотрена.

В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Он также защищал цвета сборных Германии U-16, U-17, U-20 и U-21.

К слову, ранее Бавария проявила интерес к Буркардту из Майнца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария штутгарт Ник Вольтемаде

Статьи по теме

Клуб Бундеслиги интересуется ключевым полузащитником Динамо Клуб Бундеслиги интересуется ключевым полузащитником Динамо
Бавария хочет приобрести таланта из АПЛ Бавария хочет приобрести таланта из АПЛ
Бавария нацелилась на лидера сенсации Бундеслиги Бавария нацелилась на лидера сенсации Бундеслиги
Нойер под риском пропустить первый четвертьфинал Лиги чемпионов Нойер под риском пропустить первый четвертьфинал Лиги чемпионов

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась в ТОП-20, Костюк обезопасила себя от вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: Cиннер сохранил первую строчку, Сачко поднялся на несколько позиций
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:25
Сборная Аргентины досрочно пробилась на ЧМ-2026
Формула 100:08
Ред Булл заменит Лоусона перед Гран-при Японии
Вчера, 23:45
ЧМ-202623:45
Отборочный турнир ЧМ-2026: Норвегия переиграла Израиль, Уэльс спасся в Северной Македонии, Молдова проиграла Эстонии.
Бокс23:27
Есть план Б: команда Дюбуа нашла альтернативу реваншу с Усиком
Европа22:56
Бавария нашла очередного дублера для Кейна
Европа22:22
"Милан пуст и без души": экс-тренер упрекнул "россонери" за потерю идентичности
Бокс21:50
Бокс: расписание боев
Европа21:28
Тотти получил антипремию за намерение поехать в Москву
Европа20:57
"Речь идет о неделях, а не месяцах": Таловеров смягчил информацию о травме
Европа20:29
Манчестер Юнайтед выбрал замену Магуайру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK