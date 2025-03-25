Бавария нашла очередного дублера для Кейна
Немецкий гранд собрался усилить атакующую линию летом.
Мюнхенская Бавария будет работать над подписанием замены форварда Харри Кейну. На радар "ротен" попал нападающий Штутгарта Ник Вольтемаде, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.
23-летний немец проводит первый сезон за "автозаводцев". В прошлом году он перебрался в Баден-Вюртемберг из бременского Вердера. Контракт Вольтемаде со Штутгартом действует до лета 2028 года, а клаусула в договоре не предусмотрена.
В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Он также защищал цвета сборных Германии U-16, U-17, U-20 и U-21.
К слову, ранее Бавария проявила интерес к Буркардту из Майнца.
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