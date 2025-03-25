Бавария нашла очередного дублера для Кейна

Мюнхенская Бавария будет работать над подписанием замены форварда Харри Кейну. На радар "ротен" попал нападающий Штутгарта Ник Вольтемаде, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

23-летний немец проводит первый сезон за "автозаводцев". В прошлом году он перебрался в Баден-Вюртемберг из бременского Вердера. Контракт Вольтемаде со Штутгартом действует до лета 2028 года, а клаусула в договоре не предусмотрена.

В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Он также защищал цвета сборных Германии U-16, U-17, U-20 и U-21.

К слову, ранее Бавария проявила интерес к Буркардту из Майнца.

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