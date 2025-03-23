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Футбол

Бавария нацелилась на лидера сенсации Бундеслиги

Немецкий гранд займется старым делом летом.
Сегодня, 19:12       Автор: Антон Федорцив
Йонатан Буркардт / Getty Images
Йонатан Буркардт / Getty Images

Мюнхенская Бавария снова собралась переманить бомбардира соперников. В поле зрения "ротен" попал нападающий Майнца Йонатан Буркардт, сообщает Sky Sport.

Лидер атак "карнавальщиков" попал в шорт-лист Баварии. 24-летний Буркардт – один из вариантов усиления мюнхенцев. Тренерский штаб "ротен" стремится иметь забивного дублера для Харри Кейна.

В нынешнем сезоне Буркардт провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. Контракт форварда с Майнцом действует до лета 2027 года. Осенью он дебютировал в составе сборной Германии.

К слову, ранее Нойер попал под риск пропустить 1/4 финала Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария майнц Йонатан Буркардт

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