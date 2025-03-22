Нойер под риском пропустить первый четвертьфинал Лиги чемпионов

38-летний голкипер Мануэль Нойер оказался в лазарете немецкого гранда. Штаб мюнхенской Баварии якобы не рассчитывает на вратаря в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, утверждает Bayern & Germany

Травма Нойера оказалась серьезнее, чем врачи ожидали сначала. Он повредил икроножную мышцу и уже пропустил 3 поединка "ротен". Впрочем, теперь опытный кипер может пропустить еще минимум 3 матча, включая первый четвертьфинал ЛЧ против миланского Интера.

Тем не менее, Нойер сохраняет шансы на восстановление до ответного матча с "нерадзурри". Поединок намечен на 16 апреля. В нынешнем сезоне вратарь провел 33 матча во всех турнирах, в которых пропустил 26 мячей.

Кстати, ранее Интер потерял звезду команды на дерби Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!