Интер потерял звезду команды на дерби Милана

Нидерландец Дензел Дюмфрис попал в лазарет "нерадзурри". Защитник миланского Интера пропустит минимум три недели, сообщает Calciomercato.

Фулбек получил повреждение задней поверхности бедра. Он не поможет команде Симоне Инздаги в поединках Серии A против Удинезе и Пармы, а также в кубковом противостоянии с Миланом. Участие в 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии – под вопросом.

Дюмфрис в нынешнем сезоне вернул лучшую форму. Он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативных передачи.

К слову, ранее экс-хавбек сборной Италии Кандрева объявил о завершении карьеры.

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