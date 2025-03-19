iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер потерял звезду команды на дерби Милана

Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на ведущего исполнителя команды.
Сегодня, 14:19
Дензел Дюмфрис / Getty Images
Дензел Дюмфрис / Getty Images

Нидерландец Дензел Дюмфрис попал в лазарет "нерадзурри". Защитник миланского Интера пропустит минимум три недели, сообщает Calciomercato.

Фулбек получил повреждение задней поверхности бедра. Он не поможет команде Симоне Инздаги в поединках Серии A против Удинезе и Пармы, а также в кубковом противостоянии с Миланом. Участие в 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии – под вопросом.

Дюмфрис в нынешнем сезоне вернул лучшую форму. Он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативных передачи.

К слову, ранее экс-хавбек сборной Италии Кандрева объявил о завершении карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Дензел Думфрис

Статьи по теме

Интер готовит новый контракт для своего главного тренера Интер готовит новый контракт для своего главного тренера
Интер одержал важную в борьбе за скудетто победу, одолев Аталанту Интер одержал важную в борьбе за скудетто победу, одолев Аталанту
Соло от Тюрама и два пенальти в видеообзоре матча Интер - Фейеноорд Соло от Тюрама и два пенальти в видеообзоре матча Интер - Фейеноорд
Интер во второй раз переиграл Фейеноорд Интер во второй раз переиграл Фейеноорд

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: последний этап в сезоне пройдет в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Украина16:23
Репетиция ЧМ-2026: сборная Украины поедет на товарищеский турнир в Канаду
Бокс16:10
Тренер Дюбуа раскрыл детали переговоров с командой Усика
Формула 115:50
Формула-1 сенсационно готовится пролонгировать регламент двигателей
15:44
Экстра-лига по футзалу: Сокол - Энергия, Любарт - Athletic, Aurora - Sky Up
Бокс15:24
Спел и станцевал на пляже: Паркер оригинально бросил вызов Усику на бой
Европа14:59
Манчестер Юнайтед пополнил круг претендентов на Беллингема-младшего
Другие страны14:47
Директор саудовской лиги: Наша цель, чтобы молодой игрок выбирал наш чемпионат для развития
Европа14:19
Интер потерял звезду команды на дерби Милана
Киберспорт14:05
Passion UA сегодня стартуют на European Pro League Season 25
Формула 113:53
Не Астон Мартин: руководитель Макларен "отправил" Ферстаппена в другую конюшню
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK