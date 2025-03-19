Интер потерял звезду команды на дерби Милана
Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на ведущего исполнителя команды.
Нидерландец Дензел Дюмфрис попал в лазарет "нерадзурри". Защитник миланского Интера пропустит минимум три недели, сообщает Calciomercato.
Фулбек получил повреждение задней поверхности бедра. Он не поможет команде Симоне Инздаги в поединках Серии A против Удинезе и Пармы, а также в кубковом противостоянии с Миланом. Участие в 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии – под вопросом.
Дюмфрис в нынешнем сезоне вернул лучшую форму. Он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативных передачи.
К слову, ранее экс-хавбек сборной Италии Кандрева объявил о завершении карьеры.
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