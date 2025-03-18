Экс-хавбек сборной Италии официально завершил карьеру

Бывший полузащитник римского Лацио, миланского Интера и ряда других команд простился с футболом.

38-летний Антонио Кандрева окончательно повесил бутсы на гвоздь. "Спасибо, футбол", – написал обладатель Кубка Италии 2012/13 в Instagram.

Уроженец Рима дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2005/06 в составе Тернаны. Позже он защищал цвета Удинезе, Ливорно, туринского Ювентуса, Пармы, Чезены, столичного Лацио, миланского Интера, генуэзской Сампдории и Салернитаны. В общей сложности в Серии A Кандрева провел 502 матча, в которых забил 85 мячей и отдал 100 результативных передач.

В рядах сборной Италии он сыграл 54 поединка (7 голов). Со "Скуадра Адзуррой" Кандрева принял участие в Кубке конфедераций-2013, ЧМ-2014 и Евро-2016. Единственный трофей – Кубок Италии – завоевал в составе Лацио.

К слову, ранее Интер подготовил для Индзаги новый контракт.

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