iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-хавбек сборной Италии официально завершил карьеру

Бывший полузащитник римского Лацио, миланского Интера и ряда других команд простился с футболом.
Сегодня, 17:06
Антонио Кандрева / Getty Images
Антонио Кандрева / Getty Images

38-летний Антонио Кандрева окончательно повесил бутсы на гвоздь. "Спасибо, футбол", – написал обладатель Кубка Италии 2012/13 в Instagram.

Уроженец Рима дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2005/06 в составе Тернаны. Позже он защищал цвета Удинезе, Ливорно, туринского Ювентуса, Пармы, Чезены, столичного Лацио, миланского Интера, генуэзской Сампдории и Салернитаны. В общей сложности в Серии A Кандрева провел 502 матча, в которых забил 85 мячей и отдал 100 результативных передач.

В рядах сборной Италии он сыграл 54 поединка (7 голов). Со "Скуадра Адзуррой" Кандрева принял участие в Кубке конфедераций-2013, ЧМ-2014 и Евро-2016. Единственный трофей – Кубок Италии – завоевал в составе Лацио.

К слову, ранее Интер подготовил для Индзаги новый контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Кандрева

Статьи по теме

Сампдория представила Кандреву в образе официанта Квальяреллы Сампдория представила Кандреву в образе официанта Квальяреллы
Кандрева показал лайфхак, как поиграть в боулинг не выходя из дома Кандрева показал лайфхак, как поиграть в боулинг не выходя из дома
Челси готов потратить еще 250 млн фунтов в это межсезонье Челси готов потратить еще 250 млн фунтов в это межсезонье
Новый сезон МЛБ стартовал Мировым туром в Токио Новый сезон МЛБ стартовал Мировым туром в Токио

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция победила в смешанной эстафете в Поклюке, Украина - в первой десятке
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Игровые18:59
Новый сезон МЛБ стартовал Мировым туром в Токио
Бокс18:35
Усик назвал потенциально последнего соперника на профессиональном уровне
Лига наций18:23
Мбаппе выбрал идеального наследника Дешама
Бокс18:10
"Это был мой самый легкий бой": Леннокс Льюис оценил победу над Майком Тайсоном
Киберспорт17:45
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi сохранили место в тройке лучших, команда Зинченко опустилась
НХЛ17:44
НХЛ анонсировала два матча Глобальной серии-2025
Бокс17:25
"Словно прожил 20 лет": Усик высказался о противостоянии с Фьюри
Европа17:06
Экс-хавбек сборной Италии официально завершил карьеру
Лига наций16:29
Ребров довызвал в сборную Украины центрбека
Бокс16:00
"Что-то может не сработать": Усик оценил создание боксерской лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK