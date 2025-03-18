Интер готовит новый контракт для своего главного тренера

Руководство миланского Интера собирается продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" намерены заключить с 48-летним итальянским специалистом новое соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

Читай также: Интер одержал важную в борьбе за скудетто победу, одолев Аталанту

Действующий договор тренера с миланским клубом действителен до июня 2026 года.

Напомним, что Симоне Индзаги возглавляет Интер с 2021 года. Под его руководством "нерадзурри" становились чемпионами, завоевали два Кубка и три Суперкубка Италии, а также доходили до финала Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

На данный момент миланский клуб с 64 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая на три балла Наполи и на шесть - Аталанту.

Ранее сообщалось, что Интер договорился о покупке хорватского таланта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!