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Футбол

Интер готовит новый контракт для своего главного тренера

"Нерадзурри" продлят сотрудничество с Симоне Индзаги.
Сегодня, 14:40
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Руководство миланского Интера собирается продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" намерены заключить с 48-летним итальянским специалистом новое соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

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Действующий договор тренера с миланским клубом действителен до июня 2026 года.

Напомним, что Симоне Индзаги возглавляет Интер с 2021 года. Под его руководством "нерадзурри" становились чемпионами, завоевали два Кубка и три Суперкубка Италии, а также доходили до финала Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

На данный момент миланский клуб с 64 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая на три балла Наполи и на шесть - Аталанту.

Ранее сообщалось, что Интер договорился о покупке хорватского таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Симоне Индзаги

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