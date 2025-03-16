Аталанта - Интер 0:2: обзор матча и результат игры 16.03.2025

"Нерадзурри" воспользовались осечкой Наполи и ушли в отрыв на вершине таблицы.

В воскресенье, 16 марта, Аталанта принимала на своем поле миланский Интер в рамках 29-го тура итальянской Серии А.

Команда Симоне Индзаги сумела воспользоваться серьезной ничейной осечкой Наполи против аутсайдера Венеции (0:0) и обыграла еще одного прямого конкурента со счетом 2:0, упрочнив лидерство в чемпионате.

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После равного безголевого первого тайма Интеру удалось повести в противостоянии в начале второй половины поединка. На 54-й минуте Карлос Аугусто головой переправил мяч в ворота после подачи с углового от Хакана Чалханоглу.

На 81-й минуте Аталанта еще и осталась в меньшинстве после удаления Эдерсона, а "нерадзурри" вскоре воспользовались численным преимуществом, удвоив результат - Лаутаро Мартинес после передачи от Николо Бареллы точно пробил под дальнюю стойку практически с угла вратарской.

Источник: Getty Images

Под конец встречи составы соперников уравнялись, но это произошло уже в компенсированное время, когда вторую желтую заработал Алессандро Бастони.

Интер лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 64 очка. Отставание Наполи от "нерадзурри" теперь составляет три балла, а Аталанта уступает миланцам шестью пунктами.

Статистика матча Аталанта - Интер 29-го тура чемпионата Италии

Аталанта - Интер 0:2

Голы: Карлос Аугусто, 54, Лаутаро Мартинес, 87

Ожидаемые голы (xG): 0.66 - 2.39

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 16 - 14

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 2 - 6

Фолы: 11 - 14

Аталанта: Карнезекки - Джимсити (Самарджич, 74), Хин, Колашинац - Белланова (Руджери, 59), де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста - Пашалич (Де Кетеларе, 59), Лукман (Брешианини, 84) - Ретеги (Мальдини, 74).

Интер: Зоммер - Павар, Ачерби, Бастони - Думфрис (Биссек, 66), Барелла, Чалханоглу (Асллани, 90+1), Мхитарян (Фраттези, 75), Аугусто - Л. Мартинес (Корреа, 90+1), Тюрам (Тареми, 90+1).

Предупреждения: Белланова - Бастони, Павар.

Удаления: Эдерсон, 81 (вторая желтая) - Бастони, 90+4 (вторая желтая).

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