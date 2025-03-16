Фиорентина - Ювентус 3:0: обзор матча и результат игры 16.03.2025

Туринцы после выноса 0:4 от Аталанты немного "улучшили" показатели, пропустив трижды.

В воскресенье, 16 марта, Фиорентина принимала на свое поле Ювентус в рамках 29-го тура итальянской Серии А.

После 0:4 от Аталанты в предыдущем поединке чемпионата команда Тьяго Мотты потерпела второе подряд разгромное поражение, уступив флорентийцам со счетом 0:3.

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После четверти часа игры Фиорентина с интервалом в три минуты обеспечила себе комфортное преимущество в два мяча. Сначала Робин Госенс после подачи с углового и суматохи нанес точный удар по воротам соперника, а после Роландо Мандрагора отправил мяч в дальний угол, пробив низом практически с линии штрафной.

Источник: Getty Images

До разгромного результат поединка во втором тайме довел Альберт Гудмундссон, дальним ударом из-за пределов штрафной поразив ворота "бьянконери".

Фиорентина с 48 очками занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице Серии А. Ювентус идет на пятой позиции, имея в своем активе 52 балла.

Статистика матча Фиорентина - Ювентус 29-го тура чемпионата Италии

Фиорентина - Ювентус 3:0

Голы: Госенс, 15, Мандрагора, 18, Гудмундссон, 53

Ожидаемые голы (xG): 0.40 - 0.85

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 9 - 11

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 1 - 6

Фолы: 9 - 13

Фиорентина: де Хеа - Понграчич, Мари, Раньери (Коумуццо, 79) - Додо, Мандрагора, Катальди (Адли, 89), Фаджоли (Фолоруншо, 85), Госенс - Гудмундссон (Бельтран, 78), Кин (Кондрач, 78), Кин (Дзаниоло, 89).

Ювентус: Ди Грегорио - Веа (Консейсау, 74), Калулу, Вейга (Кошта, 59), Келли (Гатти, 74) - Локателли, Тюрам - Копмейнерс, Маккенни, Гонсалес (Камбязо, 59, Мбангула, 86) - Коло-Муани.

Предупреждения: Мари, Раньери - Локателли, Веа, Тюрам.

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