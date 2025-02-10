Интер договорился о покупке хорватского таланта

Интер согласовал с загребским Динамо покупку полузащитника хорватского клуба Петара Сучича.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вскоре сделка по 21-летнему футболисту должна быть закрыта, поскольку игрок уже прибыл в Милан для прохождения медицинского обследования.

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По информации источника, сумма трансфера составит 14 миллионов евро плюс 2,5 миллиона евро бонусами. Также хорватский клуб сможет рассчитывать на проценты от следующей продажи хавбека.

Хорватский полузащитник присоединится к Интеру в июне для участия в клубном чемпионате мира.

В нынешнем сезоне Сучич провел за Динамо Загреб во всех турнирах 17 матчей, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами. Также на счету молодого полузащитника уже пять поединков за сборную Хорватии с одним забитым мячом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины близок к возвращению в состав аутсайдера Серии А.

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