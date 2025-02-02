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Интер закрыл трансфер универсала Ромы

Звезда сборной Польши сменил столицу Италии на Милан.
Сегодня, 11:19
Никола Залевски / Getty Images
Никола Залевски / Getty Images

Никола Залевски пополнил ряды "нерадзурри". Он будет выступать за "Интер" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой поляк арендован до конца кампании за 600 тысяч евро. Миланцы будут иметь право выкупа Залевски. Новичок "нерадзурри" может закрыть позиции на левом фланге обороны и полузащиты, а также исполнить роль правого хавбека.

В новой команде Залевски будет выступать под 59-м номером. Он стал вторым поляком в составе команды Симоне Индзаги после Петра Зелински.

К слову, ранее Аталанта подписала Мальдини из Монцы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома чемпионат Италии Интер Милан Никола Залевски

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