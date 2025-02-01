Сын и внук легенд Милана сменил клуб в Серии А

Полузащитник Даниэль Мальдини, который является сыном легенды Милана Паоло Мальдини и внуком Чезаре Мальдини, сменил клубную прописку в Серии А.

23-летний футболист перешел на постоянной основе из Монцы в Аталанту.

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О подписании контракта с итальянским полузащитником бергамаски объявили на своем официальном сайте. Трудовой договор игрока с новым клубом рассчитан на четыре с половиной года - до июня 2029 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 13-14 миллионов евро, половину от которой получит Милан, что было ранее предусмотрено при переходе футболиста из стана "россонери" в Монцу.

Отметим, что в текущем сезоне Мальдини провел за Монцу во всех турнирах 21 матч, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Милан согласовал трансфер форварда, который заменит Альваро Морату.

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