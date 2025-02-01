Сын и внук легенд Милана сменил клуб в Серии А
Полузащитник Даниэль Мальдини, который является сыном легенды Милана Паоло Мальдини и внуком Чезаре Мальдини, сменил клубную прописку в Серии А.
23-летний футболист перешел на постоянной основе из Монцы в Аталанту.
Читай также: "Кто такой Гасперини?": Защитник Барселоны оконфузился перед матчем Лиги чемпионов
О подписании контракта с итальянским полузащитником бергамаски объявили на своем официальном сайте. Трудовой договор игрока с новым клубом рассчитан на четыре с половиной года - до июня 2029 года.
Maldini è nerazzurro ⚫️🔵 pic.twitter.com/yu8k59s5bt— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2025
По информации СМИ, сумма трансфера составила 13-14 миллионов евро, половину от которой получит Милан, что было ранее предусмотрено при переходе футболиста из стана "россонери" в Монцу.
Nerazzurro fits better 👕✨#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/mGCJmnFXIt— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2025
Отметим, что в текущем сезоне Мальдини провел за Монцу во всех турнирах 21 матч, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Милан согласовал трансфер форварда, который заменит Альваро Морату.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!