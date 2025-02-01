Милан согласовал трансфер форварда, который заменит Морату

Милан договорился с Фейенордом о покупке нападающего нидерландской команды Сантьяго Хименеса.

В составе "россонери" 23-летний мексиканский форвард будет призван заменить Альваро Морату, который вскоре должен отправиться в турецкий Галатасарай.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянский клуб заплатит за переход нападающего 35 миллионов евро.

Мексиканский футболист сегодня должен прибыть в Италию для завершения трансфера.

В текущем сезоне Хименес записал на свой счет 16 голов и три результативные передачи в 19 матчах за Фейенорд во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Милан отказался продавать своего лидера в клуб, который возглавляет их экс-наставник.

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