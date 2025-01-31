Милан отказался продавать своего лидера в клуб, который возглавляет их экс-наставник

Рафаэль Леау мог оказаться в Ан-Насре.

Итальянский Милан помешал Рафаэлю Леау поиграть вместе с Криштиану Роналду не только за сборную, но и на клубном уровне.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, Леау был приоритетной целью Ан-Насра на позицию левого вингера. Сделка могла обойтись в 70-85 млн евро, однако Милан ответил отказом.

«Желто-синие», которых возглавляет Стефано Пиоли пока продолжают поиски усиления на данную позицию, однако, конкретные варианты не называются.

Ан-Насру также не удалось подписать одного из лидеров Брайтона.

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