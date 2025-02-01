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Чемпион Европы сменит Милан на Галатасарай

Отыграв лишь полсезона за "россонери", Альваро Мората переедет в Турцию.
Сегодня, 10:35
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Нападающий Милана и капитан сборной Испании, с которой летом выиграл Евро-2024, Альваро Мората продолжит карьеру в Турции.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, о подписании 32-летнего футболиста договорился Галатасарай, согласовав с "россонери" все условия будущего перехода.

По информации источника, испанский форвард присоединится к стамбульской команде на правах аренды до конца сезона. Также в договоре будет предусмотрена возможность продления арендного соглашения еще на год и опция полноценного выкупа игрока.

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Сейчас стороны работают над оформлением всех необходимых документов, после чего футболист отправится в Стамбул.

Напомним, что Мората лишь минувшим летом перешел за 13 миллионов евро в Милан из мадридского Атлетико, подписав с итальянским клубом контракт на четыре года.

В нынешнем сезоне испанский нападающий провел в составе "россонери" 25 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан пытается осуществить трансфер забивного форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан галатасарай Альваро Мората

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