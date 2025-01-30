Милан пытается осуществить трансфер забивного форварда
"Россонери" сделали очередное предложение по Сантьяго Хименесу.
Милан сделал очередное предложение по Сантьяго Хименесу, пишет Sky Sport.
Фейеноорд получил предложение в размере 30 млн евро, плюс бонусы и процент с будущей перепродажи мексиканского форварда.
"Россонери" уверены, что сумеют завершить трансфер в ближайшие несколько дней, и тогда смогут отпустить Альваро Морату.
Испанский форвард, в свою очередь, уже имеет договоренности с Галатасараем, а потому все зависит от сделки по Хименесу.
В текущем сезоне Хименес провел 11 матчей, отличившись семью голами и ассистом.
Ранее также сообщалось, что Комо пытался подписать лидера Милана.
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