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Милан пытается осуществить трансфер забивного форварда

"Россонери" сделали очередное предложение по Сантьяго Хименесу.
Вчера, 23:15
Сантьяго Хименес / Getty Images
Сантьяго Хименес / Getty Images

Милан сделал очередное предложение по Сантьяго Хименесу, пишет Sky Sport.

Фейеноорд получил предложение в размере 30 млн евро, плюс бонусы и процент с будущей перепродажи мексиканского форварда.

"Россонери" уверены, что сумеют завершить трансфер в ближайшие несколько дней, и тогда смогут отпустить Альваро Морату.

Испанский форвард, в свою очередь, уже имеет договоренности с Галатасараем, а потому все зависит от сделки по Хименесу.

В текущем сезоне Хименес провел 11 матчей, отличившись семью голами и ассистом.

Ранее также сообщалось, что Комо пытался подписать лидера Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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