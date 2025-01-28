Капитан сборной Испании неожиданно сошелся с экс-женой: они расстались после Евро-2024

Альваро Мората вернулся к Элис Кампелло. Женщина опубликовала нежное общее фото в Instagram.

Пара разошлась в августе прошлого года. Однако недавно журналистка Розита Алессандро поделилась инсайдом о новом старте взаимоотношений. Теперь воссоединение подтвердила Кампелло.

Мората сыграл свадьбу в Венеции летом 2017 года. С тех пор жена подарила ему четырех детей – троих сыновей, в том числе близнецов, и дочь. После разрыва оба отзывались друг о друге только положительно.

К слову, недавно хавбек Челси Фернандес вернулся к бывшей после серии измен.

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