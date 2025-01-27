Вице-капитан Челси вернулся к бывшей жене после серии измен: они развелись осенью

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес решил возобновить отношения с матерью своих детей.

Чемпион мира решил вернуться к экс-супруге. Их брак распался из-за многочисленных измен футболиста в октябре, информирует Game Set & Match.

Энцо Фернандес и Валентина Сервантес снова вместе. Они решили возобновить отношения незадолго после дня рождения хавбека "синих". Папарацци поймали бывших во время совместного отдыха в Лондоне.

Сервантес якобы решил дать Фернандесу второй шанс после общения в соцсетях. Важную роль в восстановлении отношений сыграли родительские качества вицекапитана Челси. Хотя инициатором развода несколько месяцев назад был именно он.

К слову, защитник Кайл Уокер выдвинул ультиматум бывшей любовнице после перехода в Милан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!