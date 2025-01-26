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Уокер запретил любовнице сдавать в аренду особняк, чтобы та не поехала за ним в Италию

Защитник сборной Англии стремится перезапустить на Апеннинах не только футбольную карьеру, но и личную жизнь.
Сегодня, 00:30
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

34-летний новичок "россонери", похоже, сделал окончательный выбор по делам любовных. Кайл Уокер после перехода в Милан решил быть порядочным семьянином, сообщает Daily Mail.

Ветеран недавно помирился с женой Энни Килнер. Она вместе с четырьмя детьми футболиста переехала в Италию и готова начать отношения с "чистого листа". Правда, другие планы у любовницы Уокера – Лорин Гудман.

Она собралась сдать в аренду принадлежащий англичанину особняк в Сассексе за ориентировочно 2 млн долларов и отправиться за ним в Италию. Однако сам футболист не в восторге от такой идеи. Уокер передал Гудман через своих юристов, что любовница может только продать дом.

Кстати, вратарь Манчестер Сити Эдерсон стал сорекордсменом Англии по ассистам среди голкиперов среди голкиперов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Кайл Уокер

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