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"Кто такой Гасперини?": Защитник Барселоны оконфузился перед матчем Лиги чемпионов

Бальде получит шанс узнать тренера своего соперника.
Сегодня, 20:59
Алехандро Бальде / Getty Images
Алехандро Бальде / Getty Images

В среду, 29 января, Барселона проведет домашний поединок против Аталанты в рамках восьмого тура Лиги чемпионов.

Футболист "сине-гранатовых" Алехандро Бальде принял участие в общении с журналистами перед поединком.

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У испанского защитника спросили про главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

"Про кого вопрос? Это игрок? Я не слышал, кто это был. Гасперини? Кто это? Я не знаю. Честно, я понятия не имел. Я не знаю. Ладно, я просто не знаю".

Матч Барселона - Аталанта начнется в 22:00 по Киеву.

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