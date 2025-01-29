"Кто такой Гасперини?": Защитник Барселоны оконфузился перед матчем Лиги чемпионов
В среду, 29 января, Барселона проведет домашний поединок против Аталанты в рамках восьмого тура Лиги чемпионов.
Футболист "сине-гранатовых" Алехандро Бальде принял участие в общении с журналистами перед поединком.
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У испанского защитника спросили про главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини.
"Про кого вопрос? Это игрок? Я не слышал, кто это был. Гасперини? Кто это? Я не знаю. Честно, я понятия не имел. Я не знаю. Ладно, я просто не знаю".
Матч Барселона - Аталанта начнется в 22:00 по Киеву.
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