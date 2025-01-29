Винисиусу Жуниору посвятили "Золотую какашку" - фигуру бразильца выставили на праздник
Футболист сборной Бразилии и Реала получил сомнительную награду.
Статуя 24-летнего вингера появится на празднике в Валенсии. С 15 по 19 марта состоится ежегодный праздник Валенсийского сообщества под названием Фальяс.
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Художник Виктор Наварро сделал статую Винисиуса Жуниора для фестиваля.
На руке звезды мадридцев можно увидеть позолоченные фекалии. Наварро назвал статую "Cagallo D'Or", что в переводе означает – "Золотая какашка". Художник сделал отсылку к "Золотому мячу".
"Вини заливается слезами, Мадрид подбадривает его и награждает "Золотой какашкой". Это крокодиловы слезы".
Фигуры на празднике сжигают, таким образом отмечают приход весны. Лучшую статую, которая понравится большинству, оставляют целой.
Напомним, Ванда Нара показала пикантные фотографии с отдыха на яхте.
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