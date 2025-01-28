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Ванда Нара показала пикантные фотографии с отдыха на яхте

Модель нашла время, чтобы показать свои формы.
Сегодня, 13:50
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara

Бывшая возлюбленная футболиста Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала в Instagram новый пост.

Модель организовала день рождения для своего сына. Мероприятие прошло на дельта Тигре - это одно из крупнейших водно-болотных угодий в мире (Аргентина).

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Во время отдыха Ванда сделала несколько фотографий в купальнике.

Отметим, что Мауро и Ванда разошлись, сейчас между ними продолжается суд из-за развода.

Ранее жена лидера Шахтера поделилась горячими фото с отдыха.

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