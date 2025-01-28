Огромный букет и торт: возлюбленная Роналду показала, как отпраздновала день рождения
Джорджина провела праздничный вечер.
В понедельник, 27 января, свой день рождения отпраздновала возлюбленная нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
Девушка, которой исполнилось 31 год, показала, как провела день.
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Джорджина в подарок получила несколько аксессуаров от различных брендов.
Родригес также стала обладательницей большего букета роз и торта.
Отметим, что Роналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения.
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