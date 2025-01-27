Роналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения
Португалец отметил роль девушки в своей жизни.
В понедельник, 27 января, свой день рождения празднует возлюбленная нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес. Девушке исполнилось 31 год.
Форвард Ан-Насра опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором поздравил моедль.
Читай также: «Иногда я проявляю эмоции": Довбик пошутил над собственной реакцией на победный гол
"Мать, подруга, подруга, подруга, моя жена. С днем рождения, дорогая.
Твой свет нас освещает, а твоя любовь нас вдохновляет", - написал Криштиану.
Джорджина с Криштиану в отношениях с 2016 года.
Ранее жена игрока сборной Украины показала, как за ней ухаживают поклонники после новости о разводе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!