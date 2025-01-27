iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения

Португалец отметил роль девушки в своей жизни.
Сегодня, 17:58
Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес / Getty Images
Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес / Getty Images

В понедельник, 27 января, свой день рождения празднует возлюбленная нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес. Девушке исполнилось 31 год.

Форвард Ан-Насра опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором поздравил моедль.

Читай также: «Иногда я проявляю эмоции": Довбик пошутил над собственной реакцией на победный гол

"Мать, подруга, подруга, подруга, моя жена. С днем рождения, дорогая.

Твой свет нас освещает, а твоя любовь нас вдохновляет", - написал Криштиану.

Джорджина с Криштиану в отношениях с 2016 года.

Ранее жена игрока сборной Украины показала, как за ней ухаживают поклонники после новости о разводе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют в заключительном матче Лиги Европы Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют в заключительном матче Лиги Европы
Ибрагимович прокомментировал переговоры с лидерами Милана о продлении контрактов Ибрагимович прокомментировал переговоры с лидерами Милана о продлении контрактов
Валлин наазвал победителя боя Дюбуа - Паркер Валлин наазвал победителя боя Дюбуа - Паркер
Украинский талант перейдет в середняк Серии А - источник Украинский талант перейдет в середняк Серии А - источник
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Украина19:12
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют в заключительном матче Лиги Европы
Европа18:59
Ибрагимович прокомментировал переговоры с лидерами Милана о продлении контрактов
Бокс18:54
Валлин наазвал победителя боя Дюбуа - Паркер
Европа18:36
Украинский талант перейдет в середняк Серии А - источник
Бокс18:28
Хирн потребовал у Иноуэ отобрать чемпионский титул
Европа17:58
Защитник Челси может перейти к конкурентам по АПЛ
Другие страны17:58
Роналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения
Европа17:26
Клуб Роналду намерен подписать лидера Байера
Европа17:25
Украинский защитник близок к переходу в Англию
Бокс17:00
Уоррен назвал три боя, которые хотел бы организовать в 2025 году - реванш Усика в списке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK