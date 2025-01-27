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«Иногда я проявляю эмоции": Довбик пошутил над собственной реакцией на победный гол

Украинец принес своей команде важные очки.
Сегодня, 14:33
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик иронично прокомментировал свою реакцию на победный гол.

Напомним, накануне Роме вырвала победу у Удинезе, а украинец забил с пенальти победный гол своей команды.

После этого в социальных сетях Артем выложил собственное фото с реакцией после забитого гола.

"Важная победа вдали от дома. Увидимся в Риме. Иногда я даже проявляю эмоции", - подписал фотографию Довбик.

Ранее также украинский форвард рассказал, что хочет забивать еще больше.

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