«Иногда я проявляю эмоции": Довбик пошутил над собственной реакцией на победный гол

Украинец принес своей команде важные очки.

Нападающий Ромы Артем Довбик иронично прокомментировал свою реакцию на победный гол.

Напомним, накануне Роме вырвала победу у Удинезе, а украинец забил с пенальти победный гол своей команды.

После этого в социальных сетях Артем выложил собственное фото с реакцией после забитого гола.

"Важная победа вдали от дома. Увидимся в Риме. Иногда я даже проявляю эмоции", - подписал фотографию Довбик.

Ранее также украинский форвард рассказал, что хочет забивать еще больше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!