«Иногда я проявляю эмоции": Довбик пошутил над собственной реакцией на победный гол
Украинец принес своей команде важные очки.
Нападающий Ромы Артем Довбик иронично прокомментировал свою реакцию на победный гол.
Напомним, накануне Роме вырвала победу у Удинезе, а украинец забил с пенальти победный гол своей команды.
После этого в социальных сетях Артем выложил собственное фото с реакцией после забитого гола.
"Важная победа вдали от дома. Увидимся в Риме. Иногда я даже проявляю эмоции", - подписал фотографию Довбик.
Ранее также украинский форвард рассказал, что хочет забивать еще больше.
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