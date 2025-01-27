Жена игрока сборной Украины показала, как за ней ухаживают поклонники после новости о разводе

Анна Зубкова, жена футболиста Шахтера Александра Зубкова, опубликовала фото в Instagram-stories.

Девушка показала сообщение от поклонника, который отреагировал на новость о ее разводе с игроком сборной Украины.

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Мужчина, имя которого не раскрывается, пригласил Анну на ужин в Киеве.

"Еб**ь ты простой тип", – написала Анна.

Анна и Александр поженились в октябре 2019 года, они воспитывают дочь София.

В прошлом году жена украинца заявила, что узнала об измене мужа и обнародовала скриншоты переписки Зубкова с любовницей. Александр пользовался услугами эскортниц, а также, по словам Анны, футболист критиковал ее за лишний вес. Затем пара помирилась, однако сейчас они разводятся.

Напомним, вице-капитан Челси вернулся к бывшей жене после серии измен.

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