Жена игрока сборной Украины показала, как за ней ухаживают поклонники после новости о разводе
Анна Зубкова, жена футболиста Шахтера Александра Зубкова, опубликовала фото в Instagram-stories.
Девушка показала сообщение от поклонника, который отреагировал на новость о ее разводе с игроком сборной Украины.
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Мужчина, имя которого не раскрывается, пригласил Анну на ужин в Киеве.
"Еб**ь ты простой тип", – написала Анна.
Анна и Александр поженились в октябре 2019 года, они воспитывают дочь София.
В прошлом году жена украинца заявила, что узнала об измене мужа и обнародовала скриншоты переписки Зубкова с любовницей. Александр пользовался услугами эскортниц, а также, по словам Анны, футболист критиковал ее за лишний вес. Затем пара помирилась, однако сейчас они разводятся.
Напомним, вице-капитан Челси вернулся к бывшей жене после серии измен.
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