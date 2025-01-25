Футболист сборной Украины разводится - жена показала документ
Вингер Шахтера Александр Зубков официально разводится со своей супругой Анной.
Девушка опубликовала фотографию документа на своей странице в Instagram.
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Анна показала фото заявления в суд, в котором просит расторгнуть брак с Александром.
Они поженились в октябре 2019 года, они воспитывают дочь София.
В прошлом году жена украинца заявила, что узнала об измене мужа и обнародовала скриншоты переписки Зубкова с любовницей. Александр пользовался услугами эскортниц, а также, по словам Анны, футболист критиковал ее за лишний вес. Затем пара помирилась, однако сейчас они разводятся.
Ранее Беллингем впервые был сфотографирован со своей девушкой.
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