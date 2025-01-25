Беллингем впервые сфотографирован со своей девушкой - она познакомилась с родителями
В среду, 22 января, мадридский Реал провел седьмой матч в обновленной Лиге чемпионов.
Подопечным Карло Анчелотти удалось разгромить австрийский Зальцбург - 5:1.
Читай также: Капитана Челси забавно потроллили в барбершопе, заставив "сменить" клуб
На поединке, который проходил в Мадриде на Сантьяго Бернабеу, присутсовала новая девушка английского полузащитника "сливочных" Джуда Беллингема. Ее оказалась американская модель Эшлин Кастро.
Во время матча Лиги чемпионов Кастро находилась в VIP-ложе вместе с родителями Джуда.
Также футболист впервые был сфотографирован с девушкой. Пара проводила свободное время вместе.
Напомним, футболистка женского клуба из США взорвала сеть - она претендует на звание самой красивый.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!