Футболистка женского клуба из США взорвала сеть - она претендует на звание самой красивый
19-летняя девушка активно ведет социальные сети.
В ноябре прошлого года Киана Дюфур стала футболисткой команды Университета Южного Миссисипи.
За короткое время 19-летняя девушка привлекла внимание фанатов и спортивного мира.
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Ее посты в социальных сетях оценивают футболисты, включая игрока Ювентуса Уэстон Маккенни и партнера Лионеля Месси в Интер Майами – Дэвид Руис.
На девушку в социальных сетях подписаны 170 тысяч человек, а ее посты собирают много лайков.
Напомним, футболист Шахтера нашел себе новую девушку после измены бывшей.
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