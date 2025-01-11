Футболистка женского клуба из США взорвала сеть - она претендует на звание самой красивый

В ноябре прошлого года Киана Дюфур стала футболисткой команды Университета Южного Миссисипи.

За короткое время 19-летняя девушка привлекла внимание фанатов и спортивного мира.

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Ее посты в социальных сетях оценивают футболисты, включая игрока Ювентуса Уэстон Маккенни и партнера Лионеля Месси в Интер Майами – Дэвид Руис.

На девушку в социальных сетях подписаны 170 тысяч человек, а ее посты собирают много лайков.

Напомним, футболист Шахтера нашел себе новую девушку после измены бывшей.

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